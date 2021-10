O Papa Francisco convidou esta quarta-feira os católicos à recitação diária do terço, ao evocar, no Vaticano, a sexta aparição de Nossa Senhora aos videntes de Fátima em 13 de outubro de 1917.

Que a Bem-aventurada Virgem Maria, de que hoje recordamos as aparições em Fátima, nos guie pelo caminho da contínua conversão e penitência para ir ao encontro de Cristo, sol de justiça. Que a sua luz nos liberte de todo o mal e disperse as trevas deste mundo”, disse Francisco, no final da audiência pública semanal, citado pela página do Santuário de Fátima na Internet.

Segundo a mesma informação, na saudação aos peregrinos de língua portuguesa, o Papa convidou a que reforcem “o sentir e o viver com a Igreja, perseverando na reza diária do terço”.

Milhares de peregrinos estão reunidos em Fátima, na peregrinação de outubro, que celebra a 6.ª Aparição de Nossa Senhora, com particular destaque para o chamado “Milagre do Sol”.

Esta é a última grande peregrinação aniversária de um ano pastoral ainda muito marcado pela pandemia.

Nas cerimónias estão a participar 48 grupos organizados, sendo 19 deles portugueses, das dioceses do Algarve, Aveiro, Beja, Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Lamego, Lisboa, Portalegre-Castelo Branco, Porto, Setúbal e Vila Real, informou o departamento de informação do Santuário de Fátima.

Os restantes grupos inscritos são oriundos de países estrangeiros, com destaque para a Itália, com oito grupos, a França, com cinco, e a Espanha, com três.

Alemanha, Bélgica, El Salvador, Eslováquia, Irlanda, Polónia, Reino Unido, Estados Unidos da América e Suíça são outros países com grupos organizados em Fátima, onde também se encontra um grupo de filipinos residentes nos Países Baixos.