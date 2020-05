Um antigo atleta de natação morreu esta sexta-feira na praia Formosa, no Funchal, na sequência de uma paragem cardiorespiratória, confirmou o comandante da Capitania do Funchal, capitão-de-mar-e-guerra José Guerreiro Cardoso.

O senhor, de 54 anos, estava na água com um grupo de atletas de natação, terá se sentido mal, foi auxiliado e retirado da água para a praia, entrou em paragem cardiorrespiratória. Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida tentaram reanimá-lo mas, infelizmente, não conseguiram e foi declarado o óbito pelas 19:10 horas", referiu.

No local estiveram também a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Marítima, que acabou por tomar conta da ocorrência.

Segundo José Guerreiro Cardoso, o mar "não estava assim tão agitado".

Apesar de salientar não haver relação, o comandante da Capitania do Porto do Funchal disse, no entanto, não ter tido qualquer outra ocorrência "a não ser esta" naquele que foi o primeiro dia, depois de dois meses de confinamento por causa da pandemia de Covid-19, de reabertura do acesso às praias e complexos balneares na Madeira.