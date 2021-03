Uma menina de oito anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória num autocarro, no caminho para uma consulta no Hospital de São João, no Porto, e acabou por falecer.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã contou à TVI que no momento em que chegaram ao local, a criança já se encontrava na berma da Nacional 15, acompanhada pelos pais, "em claro quadro de paragem cardiorrespiratória".

Os bombeiros, assim como as equipas de emergência e reanimação do Vale do Sousa e de suporte básico de vida de Amarante, foram chamados ao local por populares, e deram início às manobras de reanimação, que se viriam a prolongar por mais de 30 minutos.

A menina de oito anos foi transportada, ainda com vida, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde acabou por falecer.

Os pais da menina receberam, ainda no local, assistência psicológica por parte de uma equipa do INEM.