A votação do ponto da Lei de Bases da Saúde relativo às parcerias público-privadas foi adiada, esta terça-feira, por proposta do PS, que decidiu apresentar uma reformulação da sua proposta.

O PS apresentou uma nova proposta de alteração da Lei de Bases da Saúde no que respeita às parcerias público-privadas, tentando que seja reforçada a gestão pública nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

A proposta de alteração foi apresentada oralmente pela deputada do PS Jamila Madeira no âmbito do grupo de trabalho que tem discutido a Lei de Bases da Saúde.

Foi ainda adiada a votação sobre a parte introdutória da Lei de Bases da Saúde.

A nova votação foi marcada para a próxima semana, dia 18 de junho.