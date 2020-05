A GNR deteve quinta-feira um homem, de 44 nos, em Paredes, no distrito do Porto, por violência doméstica, poucos dias depois de ter saído em liberdade após cumprir pena por tráfico de droga, informou esta segunda-feira a autoridade policial.

Com problemas de alcoolismo, o suspeito terá agredido a mulher desde o início do casamento, em 1996, tendo inclusivamente, durante uma das situações, sido necessário receber tratamento hospitalar", lê-se no comunicado.