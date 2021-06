O Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe este sábado a Noite da Literatura Europeia, uma maratona de leituras encenadas de obras de 15 autores contemporâneos, para assistir ao fim da tarde e pela noite dentro, sempre ao ar livre.

O evento é gratuito e dirigido a quem gosta de literatura, com início às 17:30, numa sessão literária dedicada ao público infantil, que apresenta a leitura encenada de três contos, intitulada “Pi-Pan-Pin – três histórias ‘assim-assim’”.

A sessão dirigida ao público geral tem início uma hora depois e decorre até às 23:30, com a apresentação e representação de excertos de obras de autores europeus, entre os quais o romance “Não se pode morar nos olhos de um gato”, da escritora portuguesa Ana Margarida Carvalho.

As leituras encenadas têm uma duração de 15 minutos e realizam-se de meia em meia hora para dar ao público a possibilidade de assistir às várias apresentações.

Assim, de Espanha apresenta-se o romance "Terra Alta", de Javier Cercas, de França chega "O país dos outros”, mais recente romance da escritora franco marroquina Leila Slimani, e da Irlanda é proposta a leitura de “Pessoas normais”, de Sally Rooney.

Os romances “Em frente, rumo ao sul”, da alemã Sarah Jäger, “Herzklappen von Johnson & Johnson”, da austríaca Valerie Fritsch, “O Segredo do Mercador de Livros”, de Marcello Simoni, em representação de Itália, “Céruse”, de Tullio Forgiarini, do Luxemburgo, e “Mercedes-Benz – Cartas a Bohumil Hrabal”, de Paweł Huelle, da Polónia, são outros dos participantes nesta sessão.

Os contos marcam também presença nesta sessão, através dos livros “Reinicialização do sistema”, da autora húngara György Dragomán, e "9+1”, do escritor eslovaco Dušan Mitana.

Outros géneros literários a serem explorados nesta noite da literatura europeia são o teatro, com “A Circularidade do Quadrado”, obra grega de Dimitris Dimitriadis, a banda desenhada, com “Antologia da Mente”, do autor finlandês Tommi Musturi, e a poesia, com as obras “Poemas de Amor”, do escritor checo Petr Brokovec, e “Dinheiro. Trabalho. Tempo Livre; O maravilhoso mundo Disney”, da romena Elena Vlădăreanu.

Para quem prefere ficar em casa, a Noite da Literatura Europeia oferece uma sessão de ‘mini-leituras’ para serem escutadas através da rádio, no programa "A Força das Coisas", de Luís Caetano, na Antena 2, às 16:00. A Noite da Literatura Europeia é organizada pela EUNIC Portugal e pela Comissão Europeia, e realiza-se em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras.

