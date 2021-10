O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, foi vaiado este domingo por um grupo de paraquedistas, em Aveiro, no âmbito das celebrações do Dia do Exército.

Os paraquedistas consideram que estão a ser destratados, uma vez que foi proibido que usassem no desfile o seu habitual cântico: "Ó Pátria minha, por ti dou a vida, há sempre alguém que não te quer perdida".

Estou aqui pelos meus irmãos que foram impedidos de cantar o 'Ó Pátria mãe', desfilar à paraquedista, marchar à paraquedista (...) isto é o poder político, alguém de esquerda disse que é um grito racista e então todos pagaram por tabela", disse um soldado paraquedista à TVI24.

Dizem ainda que as tradições militares "não são negociáveis".

O Ministro da Defesa fez-se acompanhar pelo Chefe do Estado Maior do Exército (CEME), general José Nunes da Fonseca, que foi igualmente vaiado durante todo o discurso.