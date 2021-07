Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) acusou, esta quinta-feira, a Câmara de Lisboa no caso da partilha de dados pessoais de organizadores de manifestações com as embaixadas.

A CNPD investigou e recolheu prova relativa aos avisos de manifestações com dimensão internacional e que ocorreram a partir de julho de 2018.

Tendo terminado a fase de instrução, acusou o Município de Lisboa de, ao comunicar os dados pessoais dos promotores de manifestações a entidades terceiras, ter violado o RGPD. Concluiu também pela violação do RGPD quanto às comunicações para diversos serviços do Município", pode ler-se no comunicado.

No primeiro caso, as infrações resultam da falta de licitude e, no segundo, da violação do princípio da necessidade. A lei só permite a comunicação da informação relativa ao objeto, data, hora, local e trajeto da manifestação, sem transmissão de dados pessoais.