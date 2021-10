A 16 de dezembro de 2020, a vida de Martin, de 12 anos, mudou para sempre na sequência de um acidente numa passagem de nível com guarda, em Caminha, Viana do Castelo.

Aquela quarta-feira ficou marcada na vida daquela família para sempre, quando um comboio abalroou o carro onde o menino seguia no banco traseiro, na Linha do Minho, em Caminha.

Antes do trágico acidente, o menino praticava surf, jogava futebol e tocava vários instrumentos musicais mas, a gravidade do impacto teve consequências que viria a mudar para sempre a vida daquela família. O menino não consegue andar, deixou de falar e utiliza uma máquina de apoio respiratório.

Quase um ano depois, os pais da criança, Amaya Guterres e Paulo Fonseca, ainda lutam para que a seguradora “assuma as responsabilidades”, uma vez que o menino se encontra muito debilitado e com necessidades especiais.

“Negaram-se a pagar uma cadeira de banho. Tivemos de a pagar”, disse à TVI24 a mãe da criança, Amaya Guterres. “A pessoa que mais precisa, é a mais lesada de todos”, disse o pai do menino.

Sensibilizados com a situação de Matin, vários grupos de amigos têm promovido eventos solidários de apoio ao jovem, entre os quais se detaca a página de Facebook: "Martin o Guerreiro", com o objetivo de ajudar, enquanto a família enfrenta uma batalha com a seguradora para que esta "assuma responsabilidades".

Em dezembro, vai decorrer uma corrida solidária e os fundos irão reverter para os tratamentos. As informações estão disponíveis na página de Facebook.

“Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o Martin melhore o máximo que conseguirmos”