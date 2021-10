Foram feitos cerca de 5.900 atendimentos para pedido, renovação, entrega e alteração de morada no Cartão de Cidadão (CC) e pedido e entrega de Passaporte, nas nove Lojas do Cidadão que funcionaram na modalidade Casa Aberta, no passado sábado.

Em comparação com o fim de semana anterior, foi registado um aumento de 7% no número de atendimentos realizados.

O número de balcões atribuídos para prestar estes serviços foi aumentado, devido à elevada afluência que se fez sentir na semana anterior. O mesmo aconteceu com as equipas de triagem que se encontravam no local.

A iniciativa Casa Aberta vai manter-se nos próximos 6 sábados nas Lojas de Cidadão das Laranjeiras, Saldanha, Marvila, Odivelas, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro e nos balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado, no Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.

Os serviços relacionados com o CC e o Passaporte estão também disponíveis de segunda a sexta-feira, nos locais de atendimento e horário normais, quer por via de agendamentos já efetuados, que se mantêm, quer através de atendimento espontâneo.