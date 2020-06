No ano passado, o número de cidadãos brasileiros barrados à entrada em Portugal aumentou 37,4 por cento, em comparação com os números de 2018.

Os dados fazem parte do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, que foram divulgados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e mostram que 2019 foi o quinto ano consecutivo de crescimento.

Ao todo, no ano passado, 3.965 cidadãos do Brasil foram impedidos de entrar no nosso país ainda no aeroporto. O número recorde representa uma média diária de 10,9 entradas recusadas. Em 2018, o número total de brasileiros que não conseguiu entrar em Portugal foi de 2.866.

Em segundo lugar, mas longe do lugar de topo aparecem os cidadãos de Angola, seguidos dos da Guiné Bissau e do Senegal.

De acordo com o relatório, o motivo que suscitou mais recusas foi a ausência de um visto válido (58,5% do total). Apesar destes cidadãos não precisarem deste tipo de documento para passarem até 90 dias em Portugal – bem como em outros países do território Schegen – para turismo, o governo português exige vistos para quem entra no país para trabalhar ou estudar ou para quem vai ficar mais de três meses.

Além disso, a falta de motivos que justifiquem a entrada em Portugal aparece como segundo maior motivo para as recusas (36,8%).

Os dados referem-se apenas aos viajantes que passaram pelos controles de passaporte, a maioria deles no Aeroporto de Lisboa.