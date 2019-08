O avião A320 da SATA Azores Airlines que embateu contra aves na semana passada está operacional a partir de quarta-feira e os passageiros afetados pelos cancelamentos vão ser reacomodados noutros voos, indicou esta segunda-feira a companhia aérea.

A informação foi adiantada pelo porta-voz da companhia aérea açoriana, que afirmou à Lusa que o regresso do avião, que está imobilizado há uma semana depois de ter colidido com aves durante a aterragem no aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, deverá garantir a normalidade da operação.

A ligação Ponta Delgada – Porto – Ponta Delgada de domingo, bem como o voo entre Ponta Delgada e Lisboa desta manhã foram cancelados por falta da aeronave.

Dos 160 passageiros retidos em Ponta Delgada, 70 foram reencaminhados via Lisboa e os restantes 90 serão acomodados num voo extraordinário que a companhia irá realizar na quarta-feira, com um Airbus 320 (A320) fretado, com capacidade para 180 passageiros.

O mesmo avião deverá dar resposta aos 160 passageiros que ficaram retidos no Porto.