Uma portuguesa já recebeu duas doses da vacina contra a covid-19 produzida pela China. Patrícia Fidalgo vive nos Emirados Árabes Unidos está à espera de fazer o teste de imunidade.

A voluntária falou com a TVI e confessou que não foi uma decisão isenta de dúvidas:

Não deixa de ser uma experiência médica e confesso que, quando me foi administrada a primeira dose e eu vim para casa, fiquei ali com algum receio durante algumas horas, a questionar-me porque me voluntariei para uma coisa potencialmente perigosa para a minha saúde. Depois passou-me.”