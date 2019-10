A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais manifestou esta segund-feira “elevada expectativa” na nomeação de Patrícia Gaspar para secretária de Estado da Proteção Civil, considerando ser necessário alguém “com força” para realizar “todas as alterações necessárias” para o setor.

É necessário uma Secretaria de Estado com força para implementar todas as alterações necessárias à melhoria do setor”, refere a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) em comunicado, mostrando “total disponibilidade para a continuidade do diálogo sobre as temáticas relacionadas com o setor”.