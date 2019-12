Um homem de 83 anos foi encontrado morto esta segunda-feira na ribeira do Paul, no concelho da Covilhã, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O alerta para o desaparecimento do homem tinha sido dado às 15:04.

O homem disse à sua mulher que ia arranjar uma estrutura que atravessa a ribeira. O idoso deixou de ser visto e a estrutura estava caída junto à ribeira", explicou fonte do CDOS de Castelo Branco.

A mesma fonte adiantou que, após as buscas, o corpo foi encontrado na ribeira pelos bombeiros da Covilhã, às 17:12.

No local estão 20 operacionais e oito veículos dos bombeiros da Covilhã e da GNR.