Paulo Silva, o empresário denunciante do caso Cashball, que em maio do ano passado levou à detenção de funcionários do Sporting por alegada corrupção desportiva, entre eles o então diretor geral da SAD, André Geraldes, prestou novas declarações para o processo, sabe a TVI, em que aponta Bruno de Carvalho como sendo o “chefe” do esquema.

Segundo o empresário, que confessou ter sido intermediário de um esquema de subornos a árbitros de andebol, na época 2016-2017, e, em 2017-2018, de jogadores de futebol adversários, a confidência de que o cérebro da teia montada era o presidente do Sporting foi-lhe feita por João Gonçalves, empresário ligado aos leões e que também acabou detido na operação da Polícia Judiciária do Porto em maio de 2018.

Por isso Bruno de Carvalho, que ficou de fora do rol de detidos da operação Cashball, está agora também na mira da investigação, na sequência das últimas declarações de Paulo Silva, prestadas a pedido do próprio, já este ano.

A acusação do Ministério Público poderá sair a qualquer momento, mas, antes, deverá a SAD do Sporting também ser constituída arguida, caso entenda o MP que altos funcionários dos leões procuraram subverter a verdade desportiva, no futebol e no andebol, através de esquemas de corrupção. A comprovar-se, o Sporting arrisca consequências desportivas.

Há um ano foram detidos Geraldes e Gonçalo Rodrigues, funcionários do Sporting, além dos empresários João Gonçalves e Paulo Silva. Segundo este último, que entregou à PJ alegadas mensagens da aplicação Whatsapp que trocara com outros arguidos, davam-lhe dinheiro para ir subornar árbitros de andebol e atletas de futebol adversários – tudo com o objetivo de beneficiar os leões.