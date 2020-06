Portugal mantém o terceiro lugar no Global Peace Index (Índice Global de Paz), segundo o relatório do Institute for Economics & Peace, divulgado esta quarta-feira.

O nosso país fica apenas atrás Islândia(1.º) e da Nova Zelândia (2.º), conseguindo, assim, a melhor classificação entre os países da União Europeia.

Na 14ª edição do índice, que classifica 163 estados e territórios independendentes, conclui-se que o nível global de paz se deteriorou, num mundo já que já se começam a sentir as ondas de tensão e incerteza provocadas pela pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna realça "os passos significativos que Portugal tem dado nos últimos anos em matéria de segurança, que têm permitido a redução da criminalidade e, consequentemente, a subida gradual e consolidada neste ranking".

Em 2014, Portugal ocupava a 18.ª posição, e acabou por alcançar o pódio em 2019, lugar que mantém na edição deste ano.

Na cauda da tabela continuam o Afeganistão e a Síria, que mantêm as mesmas posições do ano anterior.

Destaque ainda para a posição dos Estados Unidos da América, que, na 121.ª posição, têm um nível de paz médio, estando mesmo atrás de países como Angola.