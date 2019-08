A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro identificou e deteve um reformado, de 74 anos, por suspeita de abuso sexual de uma rapariga de 13 anos em Ílhavo, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, refere que identificou e deteve um homem, reformado, “fortemente indiciado pelo abuso sexual de uma menor com 13 anos de idade”.

De acordo com aquela polícia de investigação criminal, os factos ocorreram numa das freguesias do concelho de Ílhavo, no distrito de Aveiro, “tendo os abusos sexuais sido consumados na casa do arguido, depois de para ali ter aliciado a vítima aproveitando-se das suas debilidades cognitivas”.