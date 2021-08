A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve um homem de 20 anos por “fortes indícios" de crimes de pornografia de menores, foi hoje anunciado em comunicado.

A detenção ocorreu no concelho de Ponta Delgada, da ilha de São Miguel, no âmbito de busca domiciliária onde o visado foi encontrado na posse de milhares de ficheiros de imagem - fotografias e vídeos - retratando crianças, na sua maioria com idade inferior a 10 anos, em poses e atividades pornográficas”, refere a PJ.