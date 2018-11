As autoridades vão usar motobombas para retirar água e sensores para localizar vítimas, em Borba, mediante "as condições metereológicas e de segurança", refere a Proteção Civil.

Num ponto de situação feito às 12:00 desta terça-feira, o comandante do Centro de Operações de Socorro de Évora, José Ribeiro, ressalvou a morosidade da operação e a instabilidade do terreno.

"A intervenção operacional, quer em termos de desobstrução, quer em termos de desencarceramento dos locais onde podemos chegar. Temos de conjugar, por outro lado, o empenhamento de toda a maquinaria de apoio, nomeadamente gruas e motobombasde grande capacidade para fazer o escoamento de água. E, por último, temos de conjugar todas estas ações com as condições meteorólogicas, presentes e futuras" , afirmou o responsável.

José Ribeiro explicou que o plano de trabalhos para esta terça-feira à tarde é fazer a drenagem da água do poço, resgatar os corpos das vítimas e tentar identificar viaturas que caíram para o interior da pedreira depois do colapso da estrada.

No local onde estão as duas vítimas já confirmadas vamos instalar motobombas de grande capacidade para drenar a água e, se as condições de segurança o permitirem, iremos iniciar uma delicada operação de desencarceramento e desobstrução com apoio de uma grua."