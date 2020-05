Uma idosa de 96 anos, que estava internada no Hospital Pedro Hispano, no Porto, é uma das mais de 3.000 doentes recuperadas da Covid-19 em Portugal.

A "D. Lurdes", como noticia a conta de Twitter do Serviço Nacional de Saúde, nesta quarta-feira, está de regresso a casa após três semanas de internamento.

A paciente deu entrada no hospital no passado dia 17 de abril.

Mais um caso de sucesso na recuperação da COVID-19. Dona Lurdes, de 96 anos, após 3 semanas de internamento no Hospital Pedro Hispano, regressa a casa curada. São momentos destes que orgulham o trabalho dos profissionais de saúde! #Saúde #SNS #COVID19PT #estamoson @DGSaude @govpt pic.twitter.com/J5jM6iO3x5 — SNS_Portugal (@SNS_Portugal) May 13, 2020

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, até ao dia de ontem, terça-feira, havia 3.013 doentes recuperados da Covid-19.

No final de abril foi noticiado o caso do Sr. Armindo, de 100 anos, que também recuperou da doença após 24 dias internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O novo coronavírus já causou 1.163 mortos e mais de 27.000 infetados em Portugal, na sua maioria idosos com mais de 80 anos.