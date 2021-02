Multiplicam-se os casos de vacinação indevida, em Portugal. Pessoas que não pertenciam à lista prioritária foram vacinadas contra a covid-19, com contornos que levantam suspeitas até ao próprio Ministério da Saúde.

Entre as motivações destas administrações do fármaco, sem qualquer indicação das autoridades de saúde, um dos argumentos mais utilizados tem sido que se tratavam de doses que sobraram e que caso contrário iriam ser desperdiçadas.

No entanto, Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, acredita que se o planeamento tivesse sido bem executado, não seria suposto verificar-se sobras das vacinas contra a covid-19.

Visão semelhante tem Pedro Santos Guerreiro que acredita ser “amadorismo não prever o que se faz com as sobras”.

Ainda assim, o comentador da TVI considera que a vacinação contra a covid-19 está a correr bem, tanto em Portugal como na Europa. Contudo, que é necessário divulgar os casos minoritários de vacinação indevida para manter o espírito de coesão contra o novo coronavírus.

Manuel Caldas de Almeida, vice-presidente da União das Misericórdias Portuguesas, garante que a primeira fase do plano de vacinação contra a covid-19 foi um “enorme sucesso” e que não se deve “dar ênfase” aos casos de vacinas administradas indevidamente, por serem “pormenores”.

O padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, explica que dirigentes ativos são voluntários que frequentemente estão em contacto com os trabalhadores e utentes dos lares, podendo acabar por transportar o vírus para o interior das instituições.

O clérigo considera que estas pessoas devem ser vacinadas, não por privilégio, mas sim para proteger os idosos.

Os dirigentes ativos são voluntários que estão em contacto com os trabalhadores dos lares e com os próprios utentes. Estes devem ser vacinados, não por privilégio, mas porque são pessoas de fora e que vão às instituições, podendo ser transportadores do vírus. Perante três entidades utilizei esta expressão no sentido de os dirigentes ativos deverem ser vacinados. O coordenador da task force, a Ministra do Trabalho e da Segurança Social e, a posteriori, mesmo do Primeiro-ministro. Não fui desautorizado por nenhum deles, aliás, um até me deu bastante força nesse sentido”, esclarece o padre Lino Maia.