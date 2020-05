Vinte anos depois, a história repete-se e um concorrente é expulso do Big Brother por comportamentos agressivos e violentos com colegas da casa. Se na primeira edição do programa Marco foi expulso por causa do famoso pontapé que desferiu em Sónia, desta vez não se chegou a vias de facto. Mas Pedro Soá teve comportamentos agressivos com alguns colegas, nomeadamente com a concorrente Teresa, e o Big Brother não perdoou e expulsou o concorrente.

Apesar de Teresa ter perdoado o comportamento irrefletido do colega, o Big Brother tomou a decisão de expulsar Pedro Soá, uma vez que não são permitidos comportamentos violentos na casa. Até porque não era a primeira vez que o concorrente apresentava comportamentos pouco adequados. No confessionário, Cláudio Ramos recordou a Pedro Soá que já tinha tido uma atitude agressiva com Diogo.

No confessionário, o concorrente foi confrontado com as imagens desta tarde e manifestou a vontade de abandonar o jogo e o Big Brother comunicou-lhe a decisão de expulsar o concorrente.

Pedro Soá saiu do confessionário sem passar pela sala onde estavam os colegas e dirigiu-se ao quarto, onde fez as malas. Só depois disso se despediu dos outros concorrentes, pediu desculpas e justificou a atitude com a “pressão” que se sente dentro da casa.

Tudo começou quando o grupo de participantes falava sobre os afazeres da casa e Teresa e outros concorrentes procuraram saber quem comeu um iogurte e não deitou a embalagem fora. Pedro Soá pediu várias vezes que não se comentasse mais o assunto, até que perdeu a cabeça e teve mesmo de ser segurado por alguns colegas.

Se não me queres ouvir, vais-te embora. Ouves-me. Eu mando aqui", disse o concorrente, dirigindo-se a Teresa, depois de dizer que sentia que não estava “a ser respeitado”.

Depois deste episódio, o agora ex-concorrente começou a fazer as malas, no quarto do líder, enquanto desabafava com Angélica: "Estou cansado. Ontem, eram quatro da manhã e estava aqui a ver a foto da minha namorada. Estou farto!”

Estou sempre a defender toda a gente. Precisam de mim e eu estou sempre lá, entendes? A Sónia precisa de mim, tu precisas de mim, o Pedro [Alves] precisa de mim, nunca virei as costas a ninguém. Mas, quando eu preciso das pessoas, viram-me as costas!", continuou, em lágrimas.