O fundo Revita foi criado pelo Governo com o objetivo de gerir os donativos entregues pelos portugueses, associações e empresas para apoiar as populações e revitalizar as áreas afetadas pelos incêndios de junho de 2017, nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos.

No total, o fundo arrecadou mais de 7 milhões e 300 mil euros em dinheiro e 600 mil euros em bens. Mas ao longo dos últimos dois anos têm havido irregularidades na reconstrução das casas e na admnistração do dinheiro doado.

Algumas das falhas foram denunciadas, em primeira mão, por reportagens de investigação da TVI, no programa da jornalista Ana Leal. Agora, é o próprio Tribunal de Contas que não só confirma as denúncias, como arrasa por completo a forma como o fundo foi gerido. Mas vamos por partes.

Intervencionadas 90 casas a mais como primeira habitação

Segundo a auditoria judicial, foram identificadas 491 habitações afetadas, das quais 169 são de primeira habitação, 205 de segunda habitação e 117 devolutas. O problema é que acabaram por ser intervencionadas 259 casas ditas de primeira habitação, ou seja, mais 90 do que aquelas que tinham sido identificadas. Isto significa que houve casas de segunda habitação e devolutas, não urgentes, a serem intervencionadas antes das casas de habitação permanente.

Os juízes acusam os responsáveis pela gestão de não terem criado critérios de prioridade para aferir quais as reconstruções mais urgentes e dão um exemplo grave sobre a forma como algumas casas foram reconstruídas:

Nas situações em que foram apresentadas faturas de eltricidade, verificou-se que, nalguns casos o local de consumo indicado não coincide com a localização do imóvel objeto de apoio, que os consumos são estimados e/ou baixos ou que dizem respeito a períodos anteriores, não comprovando assim a utilização permanente da habitação", lê-se no documento.

A prioridade na reconstrução das casas seria a existência de agregados em situação de carência económica, mas quanto a este critério o Tribunal de Contas é claro.

Não há qualquer evidência da verificação deste critério. Não há registo de entradas nas câmaras municipais da quase totalidade dos requerimentos para obter ajuda. Há requerimentos sem data e análise dos requerimentos, emissão de parecer e proposta de decisão numa só pessoa".

Os juízes vão mais longe e acusam os responsáveis de terem violado um princípio da Constituição da República Portuguesa.

Todos os pedidos foram considerados como referindo-se a habitações permanentes. Nunca foi elaborada uma lista priorizada das habitações a apoiar. Os casos de habitação não permanentes que acabaram incluídos no grupo de pedidos de apoio aceites, violam o princípio da igualdade".

Donativos para vítimas de Pedrógão empilhados e escondidos em armazéns da Câmara

Armazéns cheios com material para apetrechar casas, doado pelos portugueses, foi outro facto que chocou a opinião pública, e denunciado pela TVI em primeira mão. Os juízes comprovam o que a investigação TVI demonstrou e afirmam que deveria ter sido feito um inventário.

Na visita aos armazéns de Pedrógão Grande, constatou-se a subsistência de muitos bens, da mais variada natureza e em vários estados de conservação que não foram iventariados para efeitos de inclusão no fundo".

E quanto ao facto de ser o filho do presidente da Câmara de Pedrógão a gerir os bens doados, os juízes comprovam, mais uma vez, o que a TVI revelou:

A designação de membros da família para a coordenação do Gabinete Operacional de Reconstrução e Recuperação não é eticamente adequada".

Falta de controlo no apoio aos agricultores

Na área dos apoios à agricultura não foi definido sequer o fim a que se destinava o apoio. Não é claro que os apoios tenham sido adequados às necessidades, objetivos e prioridades. Os apoios foram realizados sem qualquer controlo sobre a sua utilização.

Uma falta de controlo que permitiu a ida de mais de metade do valor doado para a agricultura, com 1131 agricultores apoiados em mais de 3 milhões e 400 mil euros.

Ao passo que apenas 41% do dinheiro, 2 milhões e meio de euros, foi aplicado na reconstrução de habitações. E apenas 1% na compra de eletrodomésticos e outros bens para as casas.

Quanto a eventuais factos suscetíveis de incorrerem em crimes de corrupção, o Tribunal de Contas é taxativo: não foram antecipados os riscos de fraude e de corrupção nos processos de concessão de ajuda, não houve controlo sobre eventuais conflitos de interesses e a transparência não foi suficiente.

Os juízes já enviaram o relatório ao Governo e ao Parlamento e sugerem que se façam leis para enquadrar a ajuda humanitária. Também enviaram a auditoria ao Ministério Público para eventuais investigações.

