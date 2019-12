Passaram quase dois anos e meio desde os incêndios que fustigaram Pedrógão Grande, a 17 de junho de 2017. Este sábado festeja-se a recuperação da última casa de primeira habitação.

De 154 casas que ficaram destruídas, esta será a última a ser reconstruída. Na nova moradia vão ficar cinco pessoas.

Esta casa foi recuperada apenas com recurso a donativos. Na ajuda com materiais e com as obras estiveram envolvidos cerca de 300 voluntários.

Neste momento faltam apenas os acabamentos, e a entrega das chaves está prevista para o próximo dia 22 de dezembro.

Os incêndios de Pedrógão Grande fizeram 66 mortos.