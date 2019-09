A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA) lamentou hoje a disponibilidade manifestada pelo secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, para promover jantares oficiais sem carne.

Lamentamos profundamente as declarações públicas do primeiro-ministro sobre a abolição da carne nas refeições oficiais do Governo", afirma a FAABA, num comunicado enviado à agência Lusa.