Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Urticária, um problema que se manifesta por manchas vermelhas na pele, com algum relevo, que provocam comichão e, por vezes, inchaço.

Trata-se de uma doença complexa e incapacitante, que facilmente passa despercebida numa primeira abordagem. A Dra. Célia Costa, imunoalergologista, esteve no Diário da Manhã desta terça-feira e alertou que é preciso saber distinguir o tipo de manchas que aparecem na pele.

Elas podem ir de manchas pequeninas, a manchas gigantes, que se podem juntar e fazem placas co florescentes com relevo e com muita comichão", acrescentou.