Um despiste de uma viatura ligeira na Autoestrada 4 (A4) provocou, este domingo, duas vítimas mortais, em Constance, Marco de Canaveses.

Num balanço inicial foi avançado que teriam resultado deste acidente dois feridos graves, que estariam encarcerados, mas acabaram por não resistir aos ferimentos.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente ocorreu no sentido Porto-Vila Real, ao quilómetro 49.

O alerta foi dado às 17:27 e foram mobilizados para o local 13 veículos, apoiados por 37 operacionais dos bombeiros, INEM, Brisa e GNR. O trânsito no local estece condicionado.

Deste despiste resultou ainda um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital de Penafiel.