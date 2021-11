Dois militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) descobriram, na última sexta-feira, mais de 400 mil euros no interior de vários cofres escondidos num muro de pedra que separa uma antiga pedreira no campo de tiro do Clube de Caçadores de Rio de Moinhos, em Penafiel.

A informação foi confirmada à TVI24 por fonte oficial da GNR de Penafiel, que avançou que a descoberta foi feita pelos militares quando estes acompanhavam a abertura de buracos para fins da instalação de postes de iluminação na via pública.

A mesma fonte adiantou que há várias hipóteses a ser investigadas relativamente à origem do dinheiro: seja por tráfico de droga ou ligado a roubos.

No entanto, o processo foi enviado para o Ministério Público (MP), que é titular do inquérito.

Prosseguem as investigações