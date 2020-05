O corpo de Valentina, a menina que estava desaparecida na região de Peniche, foi encontrado sem vida, este domingo. Duas pessoas foram detidas por suspeitas no envolvimento da morte da criança e a TVI sabe que são o pai e a madrasta.

A TVI apurou que o pai confessou e levou a Polícia Judiciária ao corpo.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, esclareceu na manhã de hoje, as circunstâncias do desaparecimento de uma criança ocorrida na região de Peniche. Para o desenvolvimento da investigação foi essencial a estreita articulação com a Guarda Nacional Republicana e com a Proteção Civil Distrital, tendo sido localizado o corpo da vítima já sem vida", lê-se no comunicado da PJ.