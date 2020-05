Sónia Fonseca, mãe de Valentina que foi encontrada sem vida este domingo, reagiu ao homicídio da filha na rede social Facebook, na qual deixou uma mensagem de agradecimento.

Venho por este meio agradecer todas as ajudas que nos foram dadas... As autoridades a todas as pessoas que se ofereceram no modo geral nas buscas da minha filha em meu nome e em nome de toda a minha família muito muito muito obrigada de coração", lê-se na publicação.

Valentina foi dada como desaparecida pelo pai, na manhã de quinta-feira, em Atouguia da Baleia, concelho de Peniche. Este domingo foi encontrada sen vida numa zona eucaliptal.

A TVI sabe que o Sandro Bernardo, o pai da menina, confessou o crime e levou a Polícia Judiciária (PJ) até ao local onde se encontrava o corpo escondido.

Segundo o mesmo, tudo não passou de um acidente em que, numa discussão com a filha, esta caiu, bateu com a cabeça e morreu. Depois, com a aflição, segundo ele, foram esconder o corpo.

No entanto, esta versão não parece convencer a PJ que está convicta, com base nos indícios que recolheu, que a menina foi morta na quarta-feira em casa.

A TVI também apurou que o corpo apresentava sinais de estrangulamento e asfixia.

O pai e a madrasta de Valentina foram detidos, enquanto principais suspeitos do crime de homicídio, e serão presentes a juiz segunda-feira à tarde no Tribunal de Leiria.