Um homem ficou ferido com gravidade vítima de um atropelamento do veículo pesado que conduzia em Carrazedo do Alvão, concelho de Vila Pouca de Aguiar, adiantou à Lusa fonte da corporação de bombeiros local.

O condutor ter-se-á apercebido de uma peça solta no veículo pesado que conduzia e, após parar para procurar resolver a situação debaixo da viatura, este terá descaído e provocado o acidente, explicou a comandante em funções dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, Diana Silva.

O alerta para o acidente, que ocorreu na localidade de Carrazedo do Alvão, no distrito de Vila Real, foi dado pelas 16:30 e a vítima foi transportada para o Hospital de Vila Real.

Segundo a mesma fonte, os primeiros socorros foram prestados pela equipa médica e de enfermagem das obras de construção das barragens do Alto Tâmega, onde a vítima trabalha.

No local estiveram ainda a ambulância de socorro e o veículo de desencarceramento dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves, num total de dez operacionais.