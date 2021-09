A Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na quarta-feira, no porto de pesca de Portimão, 2.700 quilogramas de sardinha por excesso de captura, foi anunciado esta sexta-feira.

O pescado foi apreendido após os militares da guarda “terem detetado uma embarcação que tinha ultrapassado os limites de captura legalmente previstos, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação”, especificou a GNR em comunicado.

A apreensão dos 2.700 quilogramas de sardinha foi feita no âmbito de uma fiscalização de controlo das regras de captura, desembarque e comercialização de pescado fresco, que decorreu no porto de pesca de Portimão, no distrito de Faro.

A GNR lembra que os recursos marítimos devem ser explorados de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pesca, dentro de uma abordagem de precaução, definida com base nos dados científicos disponíveis.

Ao mesmo tempo, adianta, a exploração sustentada dos recursos marítimos procura assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais.