Um homem foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira na lota da Fonte da Telha, no Largo dos Pescadores.

Ao que a TVI apurou, a vítima é um pescador, que se desentendeu com outro pescador, tendo a discussão terminado com as agressões. O autor já foi identificado por testemunhas mas pôs-se em fuga e ainda não foi localizado pelas autoridades.

O alerta às autoridades foi dado às 11:52 e para o local foram mobilizados vários meios de socorro e a GNR.

A vítima vai ser transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.