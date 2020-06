Um pescador lúdico de 68 anos ficou hoje ferido na sequência de uma queda no molhe norte da baía de São Jacinto, em Aveiro, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN refere que o alerta foi recebido pelas 13:00, dando conta de que um pescador lúdico havia sofrido uma queda no molhe norte da baía de São Jacinto, queixando-se dos membros inferiores.

O Capitão do Porto de Aveiro ativou, de imediato, a embarcação da Estação Salva-vidas que se deslocou para o local e efetuou o resgate do pescador, através do plano rígido da embarcação, tendo procedido ao seu transporte para o cais da Capitania", refere a mesma nota.