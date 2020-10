O Ministério Público de Guimarães acusou três arguidos de terem retirado 5.000 euros das contas bancárias de dois clientes do Montepio, através de burla informática, anunciou a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Em nota publicada na sua página, aquela procuradoria refere que os arguidos são um homem e duas mulheres, acusados de um crime de acesso ilegítimo e de um crime de burla informática.

De acordo com a acusação, os arguidos acederam, em dezembro de 2015, aos dados necessários para o acesso e movimentação, através de homebanking, das contas bancárias de dois clientes do Montepio Geral, nomeadamente número de utilizador, palavra-passe e dados do cartão matriz.

Na posse desses dados, acederam, em 24 de dezembro de 2015, às contas dos referidos clientes e movimentaram-nas, transferindo 5.000 euros para outra conta titulada por uma das arguidas.

Posteriormente, esta arguida levantou da conta que titulava a quantia transferida, que foi distribuída pelos três arguidos.