O Ministério Público abriu um inquérito ao surto de Mora, confirmou fonte da Procuradoria-Geral da República à TVI.

Segundo, a Procuradoria "o inquérito tem por objeto uma situação concreta relacionada com o suto de Mora, no âmbito do qual não deixarão de ser investigados todos os factos que chegarem ao conhecimento do Ministério Público e que sejam suscetíveis de integrarem a prática de crime".