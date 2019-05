A PSP multou 367 condutores por uso do telemóvel ao volante durante os sete dias da operação “Phone off” que decorreu em todo o país, anunciou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Entre 6 e 12 de maio, a Polícia de Segurança Pública realizou uma operação direcionada à utilização do telemóvel durante a condução no sentido de prevenir comportamentos de risco nas estradas, tendo fiscalizado 11.907 viaturas.

Em comunicado, a PSP avança que, no total, foram registadas 367 infrações por uso indevido do telemóvel durante a condução, significando uma média de 52 autos por dia, além das 32 detenções por condução sob influência do álcool, 15 detidos por falta de habilitação legal para conduzir e 635 contraordenações por excesso de velocidade.

No comunicado, a PSP indica ainda que foram realizadas 450 operações específicas e empenhados 1.808 polícias e 680 viaturas, além de outro equipamento técnico.

No mesmo período, a GNR realizou uma operação semelhante, denominada “Smartphone, Smartdrive”, em que registou 649 infrações por uso indevido do telemóvel durante a condução.