A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior decidiu pintar a Rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa, de azul e os internautas não se têm poupado nas críticas.

Vamos portanto ter um arco íris de ruas em Lisboa. Certo ? pic.twitter.com/ZWHjqGSorF — Rui Paiva (@RuiPaiva5) July 5, 2020

"Vamos portanto ter um arco íris de ruas em Lisboa. Certo?"; "Que absurdo!"; "Não pode ser pedonal sem ser pintada?"; "Com uns golfinhos, desenhados ficava lindo"; "Não há onde justificar gastar o dinheiro publico? Vergonha!!!!". Estes são alguns dos comentários que se podem ler nas publicações da Junta de Freguesia no Facebook.

COMUNICADO PEDONALIZAÇÃO DA RUA DOS BACALHOEIROS 1- No âmbito da Proposta nº 273/CM/2020 da Câmara Municipal de Lisboa,... Publicado por Junta de Freguesia de Santa Maria Maior em Segunda-feira, 6 de julho de 2020

De acordo com o comunicado, esta intervenção surgiu no âmbito do programa "A Rua é Sua" e tem como objetivo dar seguimento às mudanças que têm sido feitas na capital, para garantir uma "maior distância física nas ruas e passeios".

“A Rua é Sua” é um programa municipal que promove a mobilidade ativa, melhora o acesso ao comércio local e aumenta as áreas para esplanadas para garantir maior segurança", lê-se no documento.

A Junta de Freguesia explicou que a Rua dos Bacalhoeiros é uma das novas ruas pedonais de Lisboa e, por isso mesmo, exigia "mais espaço para esplanadas" e uma "maior oportunidade de usufruto do espaço público".

Esclarece ainda que se vai manter a circulação automóvel de acesso entre a Rua da Padaria e a Rua da Madalena e que a Rua dos Bacalhoeiros vai estar fechada ao trânsito até ao dia 31 de dezembro.

Terminado este período, far-se-á uma avaliação desta experiência, decidindo-se após isso pela sua manutenção, ou não, como espaço pedonal", esclareceu Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia.

Uma mudança que integra o plano de transformação do espaço público apresentado pela Câmara Municipal de Lisboa.