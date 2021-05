A megaoperação de combate à corrupção desportiva, fraude fiscal e branqueamento de milhões de euros nos negócios do futebol que decorre esta quinta-feira de manhã e que tem como alvos o Futebol Clube do Porto, a SAD do Portimonense e um empresário que faz a ponte entre os dois clubes foi adiada duas semanas para não prejudicar o fim do campeonato de futebol.

A TVI sabe que a operação foi colocada em marcha agora, porque o FC Porto ainda disputava o título com o Sporting e o Portimonense lutava para não descer de divisão.

A operação esteve mesmo marcada para 7 de maio e foi adiada na véspera pelo entendimento de que podia prejudicar o fim da época desportiva.

Segundo foi possível apurar, Teodoro Fonseca é o principal visado nesta investigação, que já decorre há três anos, e das buscas desta quinta-feira que são levadas a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção.

Um dos visados é também o presidente do FC Porto, Pinto da Costa e há ainda outros administradores da SAD do FC Porto a ser alvo de buscas.

Em causa, suspeitas relacionadas com vários negócios entre os dois emblemas, como as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton.

O processo nasceu de uma denúncia, em 2018, e corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que concentra vários inquéritos relacionados com futebol. Também a verdade desportiva nos encontros entre Futebol Clube do Porto e Portimonense está em causa – com suspeitas de que os algarvios tenham propositadamente perdido jogos com os dragões para não os atrapalharem na disputa pelo título de campeão nacional.

O magistrado que está a acompanhar as buscas é o juiz Carlos Alexandre.