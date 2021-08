O município de Vieira do Minho instalou, recentemente, uma passadeira para peões com efeito tridimensional, na lateral da Praça Dr. Guilherme de Abreu, com o objetivo de abrandar os condutores.

Com o intuito de aumentar a segurança rodoviária, estas faixas brancas parecem um obstáculo flutuante que leva os condutores a abrandar", afirmou o município num comunicado.

A passadeiras pintadas em 3D geraram uma ilusão ótica aos automobilistas, a partir de uma certa distância, o que faz com que estes abrandem.

A passadeira tridimensional é uma das poucas do género em todo o país.

Em 2018, o concelho da Maia, no distrito do Porto, foi o primeiro a estrear o conceito em Portugal.