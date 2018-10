As piscinas municipais de Azambuja, no distrito de Lisboa, estão encerradas temporariamente, depois de análises realizadas terem detetado a presença da bactéria legionela em alguns chuveiros dos balneários, informou esta quarta-feira a autarquia.

Este equipamento desportivo encontra-se encerrado desde a tarde de terça-feira e deveu-se, segundo explica a Câmara Municipal de Azambuja em comunicado, ao facto de ter existido uma sequência de resultados positivos que apontam para a presença de legionela, "ainda que apenas num número reduzido de chuveiros e balneários, com baixo volume de utilização".

O município assume que a decisão de encerramento do complexo de piscinas se deve à necessidade de proceder a um tratamento químico e térmico que não permite que o equipamento esteja aberto ao público. Por outro lado, sabendo da existência da bactéria, ainda que em com valores pouco expressivos, o município não podia deixar de informar a população desta ocorrência", lê-se no comunicado.