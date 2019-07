No último fim de semana, duas crianças, ambas de seis anos, foram salvas de um afogamento, um dos casos ocorreu no Algarve e o outro no Porto. Ambos os casos ocorreram em piscinas de condomínios privados.

A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) apelou recentemente aos líderes partidários, numa carta aberta, para a necessidade de serem tomadas medidas urgentes para que o enquadramento legal da proteção de piscinas seja revisto com o objetivo de prevenir as mortes de crianças por afogamento.

Na TVI24, a presidente da Associação, Sandra Nascimento, lembrou quais os cuidados a ter, nomeadamente, nas piscinas de condomínio, onde muitas vezes não há vigilância.

A (APSI) tem também a decorrer uma campanha de alerta e à TVI revelou os principais cuidados a ter, nomeadamente em piscinas, para prevenir afogamentos infantis:

- Perto de água não perca as crianças de vista nem por um segundo. Redobre a vigilância com as crianças mais novas ou com necessidades especiais.

- Dificulte o acesso das crianças aos locais com água: vede as piscinas e tanques e cubra poços.

- Escolha praias e piscinas vigiadas e cumpra a sinalização

- Coloque sempre colete salva-vidas às crianças em águas agitadas, turvas ou profundas.

- Coloque sempre braçadeiras às crianças em águas paradas, transparentes e pouco profundas

- Aprenda a fazer reanimação cardio-respiratória. Esse gesto pode salvar uma vida.

- Em caso de afogamento, ligue 112.

- Ensine as crianças a nadar mas mantenha uma vigilância próxima

- Ensine a criança a não mergulhar em pontões ou em zonas que não conheça a profundidade da água ou se existem rochas submersas ou desníveis.

- Ensine as crianças a nunca irem nadar sozinhas e a manterem-se perto das margens