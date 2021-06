Uma operação da Polícia Judiciária (PJ) no Alto Alentejo culminou com a detenção de 19 suspeitos de burlas através da aplicação bancária MBWAY.

Segundo a PJ, em comunicado, a operação visava a recolha adicional de elementos de prova que indiciavam já três grupos distintos de indivíduos, sedeados na zona do alto Alentejo, e que nos últimos dois anos se vinham dedicando à prática reiterada deste tipo de fraudes, tendo causado com isso um prejuízo que ascende a 270 000 euros.

No decurso da operação foram realizadas 29 buscas domiciliárias, de Norte a Sul do país e foram efetivadas 19 detenções, tendo sido apreendidos vários e diversificados objetos usados para a prática dos ilícitos e/ou adquiridos com os proventos da mesma", refere o comunicado.