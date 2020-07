Um camionista foi apanhado na A22, na zona de Monte Gordo, com 81 fardos de haxixe, que transportava num compartimento falso, anunciou a Polícia Judiciária, nesta terça-feira.

A detenção do homem, de 32 anos, de nacionalidade estrangeira, ocorreu, segundo a PJ, "no contexto de uma fiscalização de trânsito efetuada a uma viatura pesada de transporte de mercadorias, matrícula estrangeira, quando transitava na A22 com destino a Espanha".

Este camião já tinha sido detetado a circular no Algarve "nas últimas semanas".

A intervenção policial contou com a colaboração da Brigada de Trânsito da GNR de Albufeira e decorreu cerca das 19:00 do dia 23 de julho, quinta-feira, na A22, na zona de Monte Gordo, tendo sido detetada uma desconformidade entre a medida do comprimento exterior e interior da galera de carga do veículo. Trata-se de um compartimento falso que ocultava os fardos de haxixe apreendidos", explicou a PJ.

Após buscas ao veículo, as autoridades encontraram 81 fardos de haxixe, com cerca de três toneladas de peso. A droga foi apreendida, bem como o pesado e a galera de transporte.

Presente a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada ao detido a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, tutelada pelo MP de Faro.