Um homem foi detido por suspeitas de ter assaltado, com recurso a arma de fogo, um funcionário da empresa de transporte de valores Esegur, ocorrido a 19 de maio, na Costa da Caparica, divulgou esta terça-feira a Polícia Judiciária.

O homem, de 32 anos, é também suspeito de envolvimento em outros dois roubos, também a funcionários porta-valores, cometidos no Seixal e no Montijo, em janeiro e maio, respetivamente.

O detido ficou em prisão preventiva e, no âmbito do mesmo inquérito, que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada, já tinha sido detida uma mulher, alegadamente envolvida nos crimes, que se encontra em prisão domiciliária.