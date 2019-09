Um homem de 51 anos foi detido em Vila Real por ter golpeado com uma faca por "diversas vezes e violentamente" uma mulher, no domingo à noite, adianta esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

Em comunicado, publicado na sua página oficial, esta força policial refere que o suspeito, empregado de mesa, foi identificado e detido pela presumível autoria dos crimes de homicídio tentado e violência doméstica.

A mulher, de 33 anos, deu entrada no domingo nos Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, depois de ter sido agredida pelo companheiro com uma faca, disseram fontes hospitalares e da Proteção Civil.

Os factos ocorreram numa habitação no Bairro da Telheira, freguesia de Parada de Cunhos, quando o homem "na sequência de uma discussão e munido de uma faca, golpeou, por diversas vezes e violentamente o corpo da vítima".

O suspeito vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, refere ainda a nota