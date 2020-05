Um homem de 33 anos foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática de crimes de violação sobre uma menor de 16 anos ocorridos na Figueira da Foz, foi esta quinta-feira anunciado.

Fonte da Diretoria de Coimbra disse à agência Lusa que o suspeito, padrasto da adolescente, foi detido na terça-feira, um dia depois de se terem iniciado a investigações.

O homem "vive em união de facto com a mãe da jovem há oito anos e os abusos decorrem desde há um ano", adiantou a mesma fonte.

Segundo a Diretoria do Centro da PJ, as violações eram concretizadas numa casa próximo da residência de ambos, com a jovem a ser forçada a entrar e a praticar atos sexuais.

A adolescente vivia "num contexto de grande desfavorecimento, com grande vulnerabilidade, pelo que o padrasto tinha um óbvio ascendente sobre ela".

Foi através de uma amiga que a jovem de 16 anos decidiu contar os factos e denunciar a situação à PJ na segunda-feira, que um dia depois procedeu à detenção do suspeito.

O detido tem "um caráter violento e um grande historial criminal", tendo já cumprido pena de prisão por tráfico de droga, ofensas à integridade física e violência doméstica.

De acordo com a PJ, o suspeito está a ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e até ao final da tarde serão conhecidas as medidas de coação.