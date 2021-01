Um homem com 35 anos foi detido esta semana por tentativa de homicídio de outro homem após uma discussão, ocorrida em julho de 2020, na Amadora (distrito de Lisboa), e por tráfico de droga agravado, anunciou esta sexta-feira a PJ.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), o homem foi detido por homicídio na forma tentada, uso de arma proibida e tráfico de droga agravado, tendo-lhe sido apreendida “uma elevada quantidade” de drogas, armas e dinheiro.

A tentativa de homicídio ocorreu em 18 de julho do ano passado, num bairro da Amadora, em Lisboa, quando o agressor alvejou um outro homem com 28 anos após uma altercação entre ambos, revelou a PJ.

A vítima recebeu assistência numa unidade hospitalar, onde permaneceu internada durante alguns dias.

A PJ identificou o autor do disparo e recolheu informação acerca do seu envolvimento em atividades relacionadas com o tráfico de droga.

O homem foi localizado e detido esta semana, tendo-lhe sido apreendida “uma elevada quantidade de substância estupefaciente”, nomeadamente cerca de seis quilogramas de haxixe, um quilograma de heroína e de vinte quilogramas de substâncias adulteradoras de drogas.

A PJ apreendeu ainda ao suspeito duas armas de fogo proibidas, várias armas brancas, uma arma de “airsoft”, 56.000 euros em notas e vários milhares de euros em moedas.

Durante as buscas, a PJ desmantelou também um local no interior do mesmo bairro utilizado para transformar e preparar substâncias estupefacientes, destinadas a serem vendida aos consumidores que ali se dirigem para as adquirir.

O detido vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

A operação contou também com a ajuda da Divisão da Amadora, das Equipas de Intervenção Rápida e da Unidade Especial de Polícia da Polícia de Segurança Pública.