A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 38 anos suspeito de roubo à mão armada num supermercado da cidade de Braga, ocorrido a 17 de abril, anunciou esta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito foi detido no domingo, com a colaboração da PSP.

No roubo, o suspeito conseguiu apropriar-se de uma quantia em dinheiro que se encontrava na caixa do supermercado.

Antes da consumação do roubo, efetuou um disparo com a arma de fogo que empunhava, "não resultando dessa ação qualquer dano à integridade física das funcionárias do supermercado".

Segundo a PJ, o suspeito, sem profissão, regista já antecedentes criminais no mesmo tipo de ilícitos.

Está indiciado da prática de um crime de roubo qualificado e vai ser levado ao Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.